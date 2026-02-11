明石海峡近くでタンカーと漁船が衝突。漁船の船長が頭を打ち、病院に搬送されました。２月１１日正午すぎ、化学物質を運ぶケミカルタンカーの船長から「明石海峡東方で漁船と衝突しました」と通報がありました。神戸海上保安部によりますと、この衝突事故で漁船は左前方部分に穴があき、淡路島の港にえい航されました。タンカーと漁船のいずれも行方不明者はなく、漁船の船長が頭を打ち、病院に搬送されましたが、命に別状