リユース市場規模の推移政府は、使用済みの服や家具などをそのまま再利用する「リユース品」の市場規模を、2030年に24年比で32％拡大させる。24年の約3兆5千億円を、4兆6千億円規模にする。ごみの排出抑制と、製造や廃棄の際に出る二酸化炭素（CO2）削減が目的。フリーマーケットアプリ経由で粗悪品が届く被害を踏まえ、事業者が守るべき事項をまとめた指針を27年度までに策定する。自治体にもリユース品活用を促す。関係者が11