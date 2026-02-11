東京新聞杯２着のラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は阪神牝馬Ｓ（４月１１日、阪神・芝１６００メートル）を予定。昨秋のアイルランドトロフィー以来の重賞２勝目を目指す。かささぎ賞９着のポペット（牝３歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）は報知杯フィリーズレビュー（３月７日、阪神・芝１４００メートル）を目標にする。