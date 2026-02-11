新日本プロレス１１日の大阪大会で、デビッド・フィンレー（３２）がカラム・ニューマン（２３）に敗れた。必殺のオーバーキルをキャッチされたフィンレーは、ローリングエルボーの連発から掟破りのオーバーキルを決められて劣勢に。エクスカリバーからショートレンジラリアートを浴び、最後はプリンスズカースで３カウントを奪われた。決着後のリング上では衝撃の光景が繰り広げられた。目に涙を浮かべたフィンレーは客席に