中日が１１日、今季初の対外試合となるＤｅＮＡとの練習試合（宜野湾）に臨み、２―１０と苦い黒星スタートとなった。先発・仲地は、梶原に先制２ランを浴びるなど、３回６安打２失点。２番手・草加は２回７安打５失点と粘れなかった。福田、高橋幸も得点を許し、１９安打１０失点と、登板した投手全員が失点を喫した。井上監督は、「初めての実戦で打たれすぎ」と思わず本音をこぼした。それでも、キャンプはまだ中盤。「残り