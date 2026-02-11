新日本プロレス１１日大阪大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が成田蓮（２８）に敗戦。キャリア１４戦目にして初めてフォール負けを喫し、ベルトを失った。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは１月４日の東京ドーム大会で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬからいきなりベルトを奪取する衝撃デビュー。この日の大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田とのＶ１戦に臨んだ。入場中に