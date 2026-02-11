ミラノ・コルティナ五輪男子スノーボードクロスのベテラン選手が練習中に首を２か所骨折し、病院に搬送された。オーストラリアメディア「ニュース・ドットコム」によると、五輪４大会連続出場となるキャメロン・ボルトン（３５＝オーストラリア）が、公式練習中に転倒。その後、首の痛みが悪化したためＣＴスキャンを受けところ、首に２か所の骨折が判明。ヘリコプターでミラノの病院に搬送された。オーストラリア選手団の担