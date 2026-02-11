元巨人で、ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡の笠島尚樹投手（２３）が、今季初の練習試合となる１４日のオイシックス戦（１３時開始・ちゅ〜るスタジアム）で先発することが１１日、決まった。この日、有銘兼久投手コーチ（４７）から通達された。入団２年目の最速１５１キロ右腕が“開幕投手”に抜てきされ、「まだ結果にこだわる時期ではないけど、試合の空気感を味わいたい。実戦で自分をどれだけ、コントロール出来