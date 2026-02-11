和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」は１１日、昨年９月３０日に誕生したエンペラーペンギン（皇帝ペンギン）の赤ちゃんの公開プール練習を、今月１３日にスタートすると発表した。同所によると、出生時は２９５・９グラムだった体重も、約４か月半がたった１１日（１３５日齢）の測定では１９・０キログラムまで成長。誕生当初は灰色で、もふもふとした綿羽に包まれていたが、換羽を経て、今は体の大半が水を弾く大人