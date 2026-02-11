2026年2月11日放送の「ひるおび」（TBS系）は高市早苗首相が、先の衆院選で掲げた「2年間限定で食料品の消費税をゼロにする」という公約の可否についてとりあげた。消費税減税、いつ実施されるか？高市首相が会見で示したように、野党も交えて「国民会議」で消費税減税について議論が進められる。実現の可能性はどうか。政治ジャーナリストの田粼史郎さんは、「選挙前までは慎重な見方をしていたが、衆院選で公約して（大勝