今年も子どもたちがお菓子の量産（笑）を始める季節がやってきました。プチギフトとして少しずつばらまくにしても、みんなで食べるにしても、作りやすくて日持ちのするクッキーは、うちの料理好き男子（小5）もよく焼いています。焼き菓子作りには当然、クッキングシート（オーブンシート）が必須。生地の仕込み量が多く、天板1枚では収まらないことも多いので、何枚も使い捨てています。ラップやホイルと同じ感覚で、そんなもの