備前市役所 岡山県備前市は10日、2026年度の当初予算案を発表しました。一般会計の総額は221億2000万円（前年度比1.9%増）です。 健康・福祉の分野では、無痛分べん費用の助成に240万円、妊婦が出産の際に分べん施設まで移動する際の交通費補助に90万円、児童の増加で手狭になっている吉永放課後児童クラブの増設工事に1290万円、重度の障害者と要介護認定を受けた人のタクシー利用料金の一部助成に計1600万円(重度障