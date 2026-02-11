中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月11日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は11日の記者会見で、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が日本の衆議院選挙で高市早苗氏率いる自民党の勝利に祝意を表し、台湾と日本が共通の価値観を持ち続け、手を携えて地域課題に取り組むことを期待していると述べたことについて、「日本にこびへつらう姿は軽蔑に値す