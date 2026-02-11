衆院選で落選した中道・岡田克也氏が、東京の議員会館の撤収作業を続けている。引っ越し中の事務所を事務所を訪れた立憲・辻元清美参院議員は「涙が出そうになった」と明かした。岡田氏は９日のＹｏｕＴｕｂｅで「４日間で議員会館を撤収しなければなりません。これがなかなか大変で。今、悪戦苦闘しているところです」と説明。部屋の窓際には「政治を変える」の思いでコレクションしていたカエルの置物などがたくさん飾られて