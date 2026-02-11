お笑いカルテット・ぼる塾が11日、YouTube「ぼる塾チャンネル」にて、メンバーの酒寄希望（37）が第2子を妊娠したと発表した。【写真】酒寄さんの息子を膝に乗せる田辺さん「2人に癒される」「座り心地良さそう」「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画で、きりやはるか、あんり、田辺智加、酒寄希望の4人が登場。「わたくし酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告すると、3人が「おめでとー」「すごいねー」と祝福