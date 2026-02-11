今シーズンのファイティングイーグルス名古屋は、ルーベン・ボイキンスーパーバイザーコーチを迎え新たな体制でシーズンを戦っている。ロスターには2000年以降に生まれた若手が増えた。そのようなチーム状況の中、フィリピン出身のフランシス・ロペス、アメリカ挑戦を経てBリーグ入りした須藤タイレル拓などが台頭。コート上では今まで以上に英語が飛