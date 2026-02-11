日本と中国の民間交流を深めていこうと、日中友好新年互礼会が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「民間の理解、対中理解というのが非常に重要」1981年から続く日中友好新年互礼会【岡山】 岡山市日中友好協会が1981年から毎年開催しているものです。 去年11月以降、台湾問題を巡って直行便が途絶えるなど日中関係の緊張が続いている中、今回の開催には、両国の関係を正しく理解し、民間での友好関係を改めて深めていこ