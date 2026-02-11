飼い主抱きつきの刑▶▶この作品を最初から読む「うちの犬（こ）がいちばんかわいい！」愛犬のコーギーが見せる豊かな表情や仕草に、飼い主さんはすっかり夢中です。ごはんを待つときのワクワクした顔、遊びに誘うときのキラキラした目、そして甘えたいときのしぐさ――どの瞬間も特別で、見ているだけで心が温かくなります。「遊んで！遊んで！」と全力でアピールするコーギーと、その姿が愛おしくてたまらない飼い主さ