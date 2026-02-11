この記事をまとめると ■ノーマル車高でもクルマ止めや段差出口ではバンパーを当てやすい ■踏切の曲線部や立体駐車場スロープは意外な死角になりやすい ■減速帯や路面陥没、乗車人数増加もぶつける要因になる 思い込みこそが最大の落とし穴 「ノーマルの車高だからどこを走っても大丈夫！」。果たして本当にそうでしょうか？ましてや、純正エアロやリップスポイラーを装着すれば確実に路面とのクリアランスが少なくなるだけに