江戸川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は11日、4日目が終了した。初日12R「江戸川選抜」こそ展開が向かず6着に敗れた枝尾賢（44＝福岡）だったが、2日目以降は手堅い走りでリカバリー。勝負駆けの4日目は前半4Rで5着とポイントを落としてしまったが、予選ラストの後半9Rをインから気迫あふれるターンで逃げ切って、しぶとくベスト6入りを勝ち取った。コンビを組む13号機に「出足、ターン回りを中