オリックスの河内康介投手（20）が、11日のキャンプ第3クール2日目の守備練習中に右膝を痛めたため、練習を途中で切り上げてチーム宿舎へと戻った。12日以降に病院で診察を受ける見込み。高卒3年目の23年のドラフト2位右腕は、24年8月に右肘の内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、同オフに育成契約に。リハビリを経て、9月17日に2軍練習試合のJR西日本戦で実戦復帰を果たすと、宮崎フェニックス・リーグで