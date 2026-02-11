ソフトバンクに加わった台湾の豪腕・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が11日、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、打者8人に対して4安打を浴びた。この日の直球の最速は148キロで、侍ジャパンのメンバーである牧原大、近藤に連打も許した。「変化球のコントロールが全然できていなかった。真っすぐは凄く良い感じで投げられましたが、コース、コントロールに調整が必要だと思いました」降板後はブルペンへと向かい修正