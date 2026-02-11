円相場は、円高が強まる展開となり、一時1ドル＝152円台をつけました。外国為替市場の円相場は、一時、1月末以来の水準となる1ドル＝152円台後半まで値上がりしています。アメリカで発表された経済指標が市場予想を下回り、消費が弱くなっているとの観測から、ドルを売って円を買う動きが強まりました。衆議院選挙で自民党が圧勝する中、市場関係者の間から、政権基盤が安定した高市首相が、財政懸念に配慮して消費税の減税などを