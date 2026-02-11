鈴木亜美が2月9日、自身のInstagramを更新。貴重な女子高生時代のプリクラショットを解禁し、話題を集めている。「この日鈴木さんは《44になりました》と、44歳の誕生日を迎えたことを報告しながら、《15の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達》と投稿したのです。添えられていた写真には、友達と3人で撮ったプリクラがありました。さらに鈴木さんの1ショットの写真も掲載。両手ピースの王道ポーズをしている1枚や、バーバリ