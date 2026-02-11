ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート男子の韓国代表選手が、SNSで注目を集めている。整った顔立ちの“ビジュ”に、ファンからは「違和感もなくアイドル」「耽美すぎる」などの声が上がっている。その選手は24歳のチャ・ジュンファン。10日（日本時間11日）の男子ショートプログラム（SP）では、今季自己最高となる92.72点で6位につけた。幼少期は子役としても活躍し、ドラマやCMなどに出演して