女優の大地真央が10日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、夫との2ショットも披露した。【写真】古希・大地真央、12歳年下イケメン夫と笑顔5日に70歳の誕生日を迎えた大地が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、紫色のニットを着て微笑むソロショットやインテリアデザイナーで夫の森田恭通との、バースデーケーキを前にした2ショットも収められている。投稿の中で大地は「誕生日当