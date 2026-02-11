日本でもおなじみの人気女性騎手が盗難被害にあったことに、ＳＮＳ上では怒りの声が続出している。ＪＲＡでの騎乗経験もあるフランス出身のミカエル・ミシェル騎手は１１日、自身のＸ（旧ツイッター）で「南アフリカの皆さんに助けを求めています。昨日の夜、車から２人に盗まれました」と投稿。続けて「騎手用の装備を全部盗まれました。鞍、ヘルメット…Ｆａｃｅｂｏｏｋマーケットのような販売サイトで何か見かけたら、教え