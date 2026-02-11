ソフトバンク・王貞治球団会長は１１日、宮崎キャンプのライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）での近藤健介の打撃を絶賛した。昨季までより膝を曲げず、バットも高く構える新フォームに取り組み中。実戦形式での初打席となったＷＢＣ台湾代表の徐若熙（シュー・ルオシー）との対戦で鮮やかな中前安打を放った。「やっぱり違うね。技を持っているね」と感嘆。新フォームについて「自分なりに考えて、より良いものをということで変えて