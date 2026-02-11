各ブランドで春アイテムが並び出しているなか、編集部が注目したのは【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「新作・羽織りアイテム」です。ショート丈がトレンド感のあるトレンチコートと、1枚重ねるだけでおしゃれ度がアップするロングジレ。きちんと感も上品さも備わり、フォーマルシーンにも着回せそうな羽織りアイテムは、ミドル世代の1