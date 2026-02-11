◆練習試合ＤｅＮＡ１０―２中日（１１日・宜野湾）ＤｅＮＡが今季初の対外試合に臨み、１９安打１０得点で大勝した。相川亮二監督（４９）は「いいプレーを選手たちがしてくれたので。それに尽きます」と“初勝利”に笑顔を見せた。この日は指名打者で出場した山本祐大捕手（２７）が４回に左翼フェンス直撃の決勝２点二塁打を放つなど３安打３打点。松尾汐恩捕手（２１）は１安打１打点、守っては２度盗塁を刺して９日の青