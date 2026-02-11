メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城天守の木造復元計画はどうなるのでしょうか。差別発言の問題が起きて以降、実施されてこなかった市民向け説明会が11日、厳戒態勢の下、開かれました。 「3年ぶりに名古屋城についての市民向け説明会が行われています。参加者による”差別発言”問題が発生して以降、市による説明会は初めてです」（記者） 名古屋のシンボル名古屋城。戦後、鉄筋コンクリートで再建された天守