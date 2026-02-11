◆ミラノ・コルティナ五輪▽男子フィギュア・ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）スポーツ報知評論家で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成氏（３８）が１０日に行われた男子フィギュア・ショートプログラムで１０８・１６点をマークし、首位発進したイリア・マリニン（米国）の滑りを「異次元の滑り」と表現。１３日に行われるフリーに向けて、２位につける日本のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・