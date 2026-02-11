関東など太平洋側では記録的な少雨となっていますが、今日11日(水:祝)は久しぶりにまとまった雨になりました。ただ、地域差があり、東京都心は5.0ミリ(2月平年56.5ミリ)しか降りませんでした。明日12日(木)から再び晴れて空気が乾燥するため、引き続き、節水を心がけましょう。恵みの雨も地域差あり年明け以降も、太平洋側では記録的な少雨となっています。特に、1月の雨量は、名古屋や神戸、京都、岡山、大分、宮崎で統計開始以来