ミラノ・コルティナ冬季五輪に参加するクロスカントリー韓国代表チームが装備規定違反で失格となったことと関連し議論が拡大している。禁止素材を含有するワックスにより選手らの五輪記録自体が剥奪された点から責任の所在に対する厳正な糾明が必要な見通しだ。11日にクロスカントリー女子スプリントクラシカル予選に出場したハン・ダソムとイ・ウィジンは競技終了後に実施した装備検査で禁止物質が検出され失格処理された。プレー