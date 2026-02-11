レコードの魅力を深掘りするイベント「レコードを知る・聴く・愉しむ IN 朝霞」が、埼玉の朝霞で2月28日、3月1日の2日間、CHIENOWA BASE(埼玉県朝霞市本町2-7-27)で開催される。岩井喬氏がナビゲーターとなり、レコードプレーヤーの操作や、音の出る仕組みの解説、レコードのフリー演奏などが行なわれる。入場料は無料で、事前登録も不要。 両日のタイムスケジュӦ