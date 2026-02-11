中道改革連合の議員総会に臨む野田共同代表（右）と斉藤共同代表＝11日午後、東京・永田町の党本部中道改革連合の野田佳彦共同代表は11日の議員総会で、次期衆院選では小選挙区で敗北しても比例代表で復活できる機会を「最大限増やすよう努める」との原則を斉藤鉄夫共同代表と確認したと述べた。今回の衆院選では公明党出身者を比例代表名簿の上位に優遇したため立憲民主党出身の候補が多数落選し、党内で不協和音が出ている。