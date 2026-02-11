カレー1食当たりの調理費用を算出した「カレーライス物価」が、この10年で最も高くなりました。帝国データバンクによりますと、カレーライスを家庭で作るときに必要な原材料費や光熱費などをもとに算出した「カレーライス物価」は、2025年の平均で1食当たり349円となりました。前の年より15.6％増え、4年連続で前年を上回りました。新米を中心にコメの価格が高騰し、夏の猛暑などの影響でジャガイモやタマネギも高値となったほか、