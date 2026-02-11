アーティストで俳優のJAEJOONG（ジェジュン）さん、木野花さん、熊切和嘉監督が11日、映画『神社悪魔のささやき』公開記念舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【 ジェジュン 】ファンに不安を吐露「どこかに逃げるんじゃないか心配（笑）」共演の木野花もメロメロ「舞い上がって何話したか覚えてない」今月6日に全国公開された本作は、兵庫・神戸の廃神社で大学生たちが次々と?神隠し?のように失踪する事件をきっか