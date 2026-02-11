犬がサイレンの音を聞いて遠吠えする理由 1.祖先であるオオカミの本能の名残 犬がサイレンの音を聞いて遠吠えするのは、祖先であるオオカミの本能の名残なのではないかとされています。 オオカミは群れで生活していますが、遠吠えをすることによって、仲間同士の位置を確認し合ったり、縄張りを主張したり、集合しなければならないときの合図としています。 サイレンの音はオオカミの遠吠えに近いとされ、犬はサイレンの音を