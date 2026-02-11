衆議院議員選挙の香川1区で当選した小川淳也氏が中道改革連合の代表選に出馬する意向を明らかしました。 （中道改革連合小川淳也氏）「一番過酷な時こそ、火中の栗と言われるものは自ら拾うべきだし、拾いたいし、良い結果に持っていくように全力をくしたい」 中道改革連合はきょう（11日）議員総会を開き、野田共同代表と斉藤共同代表の辞任にともなう代表選をあす（12日）告示し、あさって（13日）投開票を行うことを決めま