全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のフランス料理店『フレンチ＆シャンピニオンMUSHROOM』です。きのこの名店で極上・天然きのこ料理をオーダー！名人・山岡昌治シェフが腕を振るう、きのこ料理の名店で、“きのこが主役を張る”口福な料理の数々をご紹介します。この店のコースは、2種のマッシュルームから始まる。千葉県産の瑞々しいジャンボマッシュルームは