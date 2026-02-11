現地２月10日に開催されたプレミアリーグの第26節で、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムと敵地で対戦した。１−１のドローに終わったゲームで、劇的な同点弾を決めたのが、69分に途中投入されたベンヤミン・シェシュコだ。90＋６分、敵陣右サイドからのブライアン・ムベウモのクロスに反応すると、高難度なワンタッチシュートでネットを揺らしてみせた。 これで22歳のスロベニア代表FWはプレミア６点目をマー