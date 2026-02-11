高梨沙羅とのハグが感動を呼んでいる伊藤有希(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、スキージャンプ混合団体が実施され、日本が銅メダルを獲得した。男女2人ずつの4人が2度のジャンプで競う同種目で、日本は丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮が出場。合計1034.0点で、混合団体初のメダルを手にした。【写真】もらい泣き必至…涙の高梨沙羅と伊藤有希のハグを見る高梨のリベンジが叶った。前回2022年の