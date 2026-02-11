12日（木）は太平洋側で、朝から晴れる所が多いでしょう。東京など関東南部は午前中、思ったより雲が取れにくいかもしれませんが、昼間に関してはとくに空模様を気にしなくても大丈夫そうです。また、関東は寒かった水曜日より、気温の上がる地域が多い予想です。週の後半は、南の地方ほど気温が上がる見通しです。普段から温暖と呼ばれるような地域は、週末に本領を発揮するといった感じでしょうか。ただし、土曜日の夜から日曜日