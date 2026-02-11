ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」は11日の最終日12Rで優勝戦が行われ、砂長知輝（26＝埼玉）がインから押し切って快勝。G1は5回目の出場で初の優勝戦進出から初の戴冠となった（通算5回目）。2着は中野次郎。3着は宮之原輝紀。3連単＜1＞＜4＞＜2＞は1470円（5番人気）。