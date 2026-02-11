『え、神絵師を追い出すんですか？3』（宮城こはく：原作、乙津きみ子：漫画/KADOKAWA）第24回【全27回】【漫画】『え、神絵師を追い出すんですか？（1〜3巻）』を第1回から読む大手ゲーム開発会社のデザイナーとしてデスマーチな現場を支えていた夜住彩は、無理解な無能上司にチームから追い出されてしまう。自主退職に追いやるための「追い出し部屋」に異動となり途方に暮れるも、彩は仲のいい同期と意気投合し、オリジナルのゲ