熱心なドラフトファンなら、その名前を聞いたことがあるかもしれない。長大聖（なが・たいせい）──北海道大学を４年時に留年し、美唄ブラックダイヤモンズに入団。卒業後も群馬ダイヤモンドペガサスでプレーするなど独立リーグを渡り歩いてきた右腕だ。その長が、今季新たな挑戦を始める。KBO（韓国のプロ野球）の新球団、蔚山（ウルサン）ホエールズと契約したのだ。蔚山は昨年設立された市民球団で、今季からKBOフューチャ