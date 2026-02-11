ある日突然、自宅のトイレが壊れたらどうすればいいか。そんな不安を解消するサービスを展開しているのが、三菱商事グループ企業のホームサーブだ。2020年に立ち上げた「住宅設備修理のサブスク」は、お客様満足度97％、契約更新率も約94％に上る。一体どんなサービスなのか、得永泰裕社長を取材した――。撮影＝西田香織ホームサーブ代表取締役社長の得永泰裕氏 - 撮影＝西田香織■「急な家のトラブル」を解決するサービストイレ