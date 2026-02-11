日本ハム時代のサイン入りカードが約6643万円で落札ドジャース・大谷翔平投手の“お宝”が、またも驚きの価格で取引された。米紙「ニューヨーク・ポスト」は10日（日本時間11日）、2013年の日本ハム時代のサイン入りカードがオークションで43万50ドル（約6643万円）で落札されたと伝えた。記事によると、米東部時間7日〜8日にかけて「ゴールディン」社主催のオークションで落札。59件の入札があり、MLB入りする前の大谷のカー