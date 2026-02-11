千葉県競馬組合は、2月10日（火）に船橋競馬場で発売されたトリプル馬単（三重勝馬番号二連勝単式）において、地方競馬史上最高配当を更新したと発表した。当日の払戻金は50円あたり2億4034万7770円を記録。的中口数は15口で、10円あたりでは4806万9554円という超高額配当となった。わずか50円の投資が2億円を超える払戻となる歴史的な結果となった。JBC開催船橋競馬が売得金レコードを更新…1日で83億円超、JBCクラシックも歴